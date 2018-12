Ausblick: Bislang hätten die Bullen die Chance auf eine mehrtägige Aufwärtsbewegung vergeben. Ob der heute zu erwartende Kurssprung für einen echten Befreiungsschlag sorge, müsse daher weiter abgewartet werden.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 11.430 Punkten sei der Abwärtstrend intakt. Und selbst ein Ausbruch über die Marke müsste zunächst mit einem Anstieg über das Zwischenhoch bei 11.503 Punkten bestätigt werden. Sollte der Index noch vor dem Erreichen der wichtigen Hürde bei 11.566 Punkten wieder nach Süden drehen, könnten die Bullen eine böse Überraschung erleben. Denn ein erneuter Rückfall unter 11.300 Punkte würde ein bearishes Signal liefern und zu Abgaben bis 11.150 Punkte führen. Darunter wäre der Abwärtstrend reaktiviert und ein Abverkauf bis 11.009 Punkte die Folge.



Die Long-Szenarien: Gelinge es den Käufern dagegen, den Index über der 11.430 Punkte-Marke zu etablieren, dürfte sich die Erholung zunächst bis 11.566 Punkte ausdehnen. Dort wäre mit einem Rücksetzer an die 11.430 Punkte-Marke zu rechnen. Werde diese nicht mehr gebrochen, hätten sich die Bullen durchgesetzt. Ein anschließender Ausbruch über 11.566 Punkte würde für eine weitere Erholungsbewegung bis 11.600 und 11.726 Punkte sorgen. (03.12.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem kurzzeitigen Einbruch unter das bisherige Jahrestief bei 11.051 Punkten sorgte die direkte Rückeroberung der Marke beim DAX für eine zunächst sprunghafte Erholung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese habe den Index mit einem Upgap über die Hürde bei 11.300 Punkten und direkt an den Widerstandsbereich um 11.430 Punkte geführt. Diesen hätten die Bullen in der vergangenen Woche mehrfach vergeblich zu durchbrechen versucht. Dennoch habe sich der Index in den letzten Tagen über der zu Wochenbeginn überschrittenen Abwärtstrendlinie behaupten können. Diese Stabilisierung dürfte heute durch die positive vorbörsliche Entwicklung bei den US-Futures befeuert werden.