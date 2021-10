Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - In ruhigem Tempo kletterte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern zurück ans Hoch der Vorwoche, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Sei ein Ausbruchsversuch im Handel noch misslungen, sei es mit starken US-Märkten nachbörslich schließlich auf neue Oktoberhochs hinausgegangen. Es laufe eine Ausbruchsbewegung nach der mehrtägigen Konsolidierung in der vergangenen Woche.



Eine freundliche Vorbörse bei aktuell 15.656 kündige eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung an. Weiter steigende Notierungen in Richtung 15.696 und darüber hinaus 15.788 bzw. 15.843 würden das Idealszenario bleiben. Dabei wäre eine Rallybeschleunigung ideal. Auf der Unterseite würden 15.600 - 15.615 und 15.533 Punkte stützen. Viel tiefer sollte es möglichst nicht mehr signifikant gehen, um den Bären nicht die Chance auf eine Zwischenkorrektur bis 15.465 oder bis ans untere Ende der Seitwärtsrange der Vorwoche bei 15.400 bis 15.415 zu liefern. (26.10.2021/ac/a/m)



