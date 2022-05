Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die Marktteilnehmer haben die Chance genutzt, die große DAX-Trendwechselmarke bei 14.315 zu überbrücken, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das Ende des 5-monatigen Abwärtstrends sei damit faktisch bestätigt worden. Dadurch sei der Weg frei für die Komplettierung eines zumindest zweiten DAX-Rebound-Anstiegs zu ca. 14.925+1, die ja schon seit DAX 13.381 laufe. Gestern seien daraufhin im Tageshoch 14.589 erreicht worden.



Da der DAX schon gestern an der neu adjustierten oberen Trendkanalbegrenzung (gestern 14.589) angekommen sei, stehe heute zunächst die Fortsetzung der Mini-Konsolidierung bis zumindest 14.505 ins Haus. Wenn dabei auch die echte Kurslücke bei 14.462 geschlossen werden würde, um so besser. Ausgehend von 14.505/14.462 bestünden heute weitere DAX-Anstiegschancen, um "last minute" noch die große Zielzone 14.730/14.815/14.925 zu erreichen. Der heutige Pivot Support S3 bei 14.448 stütze die These neuer Rallystarts bei spätestens 14.462/14.450, obwohl dieser Vola-Parameter durch die sehr enge Handelsspanne von gestern heute zugegebenermaßen nicht so aussagekräftig sei. (31.05.2022/ac/a/m)



