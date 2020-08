Im Raum stehe weiterhin die bearishe Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS), die eine große Wendeformation nach dem langen Hochlauf bilden könnte. Validiert werde diese SKS-Formation aber erst unter dem 50er-EMA, der aktuell bei 12.540 Punkten verlaufe.



Die Short-Szenarien: Der DAX zeige mit der langen Seitwärtsphase und den wiederholten Fehlausbrüchen über 13.000 Punkte, dass das Ende der Fahnenstange erreicht sei. Der Index drehe komplett nach unten ab und durchbreche den wichtigen 50er-EMA. In der Folge dürfte sich die Abwärtsdynamik deutlich erhöhen und der 200er-EMA bei 12.120 Punkten angesteuert werden. Unter dem 200er-EMA wäre mit einem Rücklauf bis 12.000 Punkte zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne im weiteren Verlauf nach oben über 13.000 Punkte ausbrechen und das Verlaufshoch bei 13.101 Punkten überbieten. Dann dürften die Bullen neue Kraft entwickeln und erneut Kurs auf das Verlaufshoch bei 13.313 Punkten nehmen. In diesem Fall wäre die SKS-Formation vom Tisch. (20.08.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kommt einfach nicht vom Fleck, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit Anfang Juni bewege sich der Index im großen Bild in einer ausgedehnten Seitwärtsphase. Und auch in den vergangenen Handelstagen verlaufe der DAX in einer engen Spanne seitwärts. Den Bullen gelinge kein nachhaltiger Ausbruch über 13.000 Punkte. Die Aufwärtsdynamik lasse nach. Hintergrund sei unter anderem der starke Euro, der bereits Kurs auf die Marke von USD 1,20 nehme. Der schwache Dollar treibe hingegen die US-Märkte seit Wochen nach oben. Aber auch hier habe die Aufwärtsdynamik zuletzt deutlich abgenommen, was den DAX zusätzlich belasten dürfte. Würden die US-Märkte kippen, dürfte auch der DAX wieder stärker unter Druck geraten.