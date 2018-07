Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Bruch der wichtigen Unterstützung bei 12.256 Punkten gelang es den Bullen, den DAX kurz vor der Ausbildung weiterer Kaufsignale zu stabilisieren und mit der Rückeroberung der 12.390 Punkte-Marke Anfang Juli eine steile Erholung einzuleiten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Noch sei die kurzfristige Aufwärtsbewegung intakt. Viel Spielraum bleibe der Käuferseite allerdings nicht. Die Short-Szenarien: Sollte der DAX nicht mehr deutlich über 12.745 Punkte ansteigen, würde die 12.640 Punkte-Marke einem erneuten Test unterzogen. Abgaben unter die Marke hätten bereits den Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie zur Folge. Im Anschluss an dieses kleine Verkaufssignal käme es zu einem Angriff auf die Unterstützung bei 12.529 Punkten. Dort könnte den Bullen eine weitere Erholung gelingen. Sollte die Marke allerdings direkt unterschritten werden, stünde eine steile Verkaufswelle bis 12.390 und schließlich bis 12.104 Punkte auf der Agenda. Damit wäre wahrscheinlich auch der Abwärtstrend des ersten Quartals reaktiviert.Die Long-Szenarien: Das Verhalten des DAX am Widerstandsbereich von 12.745 bis 12.800 Punkten entscheide weiterhin darüber, ob sich der kurzfristige Anstieg auch in den kommenden Tagen und Wochen fortsetze. Gelinge den Bullen doch noch der Ausbruch über 12.800 Punkte, dürfte der DAX zügig bis 12.885 Punkte und darüber direkt bis an die Hürde bei 12.951 Punkten klettern. Oberhalb dieses starken Widerstands käme es zu einer Kaufwelle bis 13.040 Punkte. (20.07.2018/ac/a/m)