Ausblick: Beim DAX gehe es aktuell nicht nur um die Frage, ob sich der Abwärtstrend der letzten Tage fortsetze. Es stehe auch die Frage im Raum, ob diese Abwärtsbewegung sogar auf ein neues Jahrestief führe.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 12.256 Punkten sei der Index schwer angeschlagen und dürfte in den kommenden Tagen unter die 12.104 Punkte-Marke einbrechen. Kurzfristig könnte es zwar im Bereich von 12.000 Punkten zu einer leichten Erholung kommen. Deren Potenzial wäre jedoch stark begrenzt und letztlich mit dem Bruch der 12.000 Punkte-Marke ein weiterer Abverkauf bis 11.865 und schließlich bis 11.726 Punkte zu erwarten. Könne diese Marke allerdings nicht verteidigt werden, käme es bereits zu einem mittelfristigen Verkaufssignal mit einem ersten charttechnischen Kursziel bei 11.640 Punkten.



Die Long-Szenarien: Könne sich der Index dagegen oberhalb der 12.104 Punkte-Marke behaupten, dürfte eine vorübergehende Erholung bis 12.190 Punkte führen. Doch schon auf diesem Niveau hätten die Bären die Gelegenheit, zu einem weiteren Schlag auszuholen. Erst ein Ausbruch über diese Marke könnte eine etwas stabilere Aufwärtsbewegung bis 12.256 Punkte nach sich ziehen. (08.10.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag setzte sich die übergeordnete Abwärtsbewegung beim DAX mit dem Bruch der Unterstützung bei 12.190 Punkten fort und der Index fiel bis an den zentralen Unterstützungsbereich bei 12.104 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit sei der Index weiter deutlich unter die Haltemarke bei 12.256 Punkten zurückgefallen, deren Verteidigung die kurzfristige Chance auf eine Fortsetzung der Erholung mit sich gebracht hätte. So sei der DAX jedoch auch unter eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie zurückgefallen und habe dem bearishen Doppeltop bei 12.458 Punkten das nächste negative Signal folgen lassen.