Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß: "Das deutsche Börsenbarometer ist nun wahrscheinlich auf dem Weg zum alten Gap bei 15.789 und zum Allzeithoch 15.811 ". Das Gap bei 15.789 wurde geschlossen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das DAX-Hoch sei bei 15.808 markiert worden. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei dann an der markanten Horizontalen bei 15.803/15.811 nicht weiter gekommen. Tagesschluss sei 15.761 gewesen.



Der DAX habe es aktuell schwer, die große Horizontalhürde bei 15.803/15.811 zu bezwingen. Die Tageskerze von Freitag weise bereits aus, dass es heute in mehr als 50% der Fälle abwärts gehen müsste. Treffe dies zu, so erreiche der DAX ein kleines Pullbackziel bei 15.681, ggf. auch Pivot Support S3 bei 15.658 oder die Tageskerzenchartwolkenoberkante bei 15.580. Tiefer als 15.580 falle der DAX heute kaum. In der Regel springe der DAX schon von 15.681 wieder nach oben ab. Widerstände vor der großen DAX-Hürde 15.800/15.810 würden heute Vormittag 3 Parameter bei 15.768/15.761/15.766 darstellen, der Kijun/h1, der PP und das Gap, der Schlusskurs von Freitag bei DAX 15.761. (09.08.2021/ac/a/m)



