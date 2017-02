Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kam am Donnerstag, nach den deutlicheren Vortagesgewinnen, kaum von der Stelle, berichten die Analysten von Helaba.Insofern bleibe es mit Blick auf den DAX derzeit spannend, da sich der Markt, auf Basis vermehrt auftretender Dojis, augenscheinlich noch immer in einer richtungsweisenden Phase stecke. Dazu würden auch die gestern enttäuschend ausgefallenen Unternehmensergebnisse von Daimler und der Deutschen Bank passen. Diese könnten möglicherweise dazu animieren, dass erreichte Kursniveau des Gesamtmarktes, zumindest auf kurzfristiger Basis kritisch zu hinterfragen. Heute werde der deutsche Aktienmarkt mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten.Auf tertiärer Zeitebene trübe sich das Chartbild des DAX zunehmend ein. Zuletzt sei der Index bereits unter die relevante 21-Tagelinie abgerutscht. Gestern habe der Schlusskurs nahezu exakt auf der Durchschnittslinie gelegen, was die Relevanz dieser nochmals unterstreiche. Auch bei den Einzelwerten zeichne sich eine interessante Entwicklung im Zusammenhang des Durchschnitts ab. Gestern hätten bereits 56% (nach 46% am Vortag) der DAX-Komponenten unter diesem notiert. Im mittelfristigen Zeitfenster sei die strukturelle Situation hingegen als gut zu beschreiben. Lediglich 16% der DAX-Werte würden sich unterhalb der 55-Tagelinie befinden. Unter Strukturgesichtspunkten müsse auch erneut auf die fallende Gann-Linie beim deutschen Leitindex verwiesen werden. Denn bereits an vier aufeinander folgenden Tagen habe der Index unterhalb dieser und zudem unterhalb des oberen Bandes des Price-Range-Channels (11.713) geschlossen. Entsprechend könnten auf der Unterseite das Retracement (11.591), die Instantaneous Trendline (11.551) sowie die Regressionslinie (11.510) verstärkt in den Fokus geraten. (03.02.2017/ac/a/m)