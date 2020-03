Beim DAX seien die letzten beiden Korrekturen identisch gewesen, was bedeute, dass man sich immer noch im Abwärtstrend befinde. Andererseits sei die wichtige Unterstützung bei 10.350 Punkten verteidigt worden. Nur ein Unterschreiten könne zu einem Abwärtsimpuls führen. Im Moment sei die Marke von 11.000 Punkten das wichtigste Widerstandsniveau, während die nächste Unterstützung bei 10.350 Punkten liege.



Die Aktie von adidas sei um 5,70% eingebrochen, da das Unternehmen bekannt gegeben habe, dass die Verkäufe in China vom 25. Januar bis Ende des letzten Monats 80% unter dem Niveau von 2019 gelegen hätten. Das Unternehmen erwarte, dass der Umsatz in China aufgrund der Verbreitung des Coronavirus im ersten Quartal von 800 Mio. EUR auf 1 Mrd. EUR zurückgehen werde. Auch in Japan und Südkorea gehe die Nachfrage nach adidas-Produkten zurück.



Analystenreaktionen:



- Der Hamburger Hafen (ISIN DE000A0S8488 / WKN A0S848) sei bei MainFirst auf "kaufen" heraufgestuft worden (Kursziel: 22 EUR).

- Software AG (ISIN DE000A2GS401 / WKN A2GS40) sei bei Morgan Stanley auf "overweight" heraufgestuft worden (Kursziel: 30 EUR). (11.03.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices haben heute deutlich höher eröffnet, nachdem die Bank of England in die Fußstapfen anderer großer Zentralbanken trat und eine Notfall-Zinssenkung beschloss, um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs auszugleichen, so die Experten von XTB.Im Laufe des heutigen Tages werde der britische Kanzler den jährlichen Haushaltsplan vorstellen. Zunächst sei der DAX um 1,78% gestiegen, der FTSE 100 um 1,9%, der CAC 40 um 2,4%, der IBEX 35 um 2% und der FTSE MIB um 2,5%.