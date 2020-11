Ausblick: Der DAX befinde sich total überkauft am Widerstandsbereich und sei am Vortag bei 13.095 Punkten aus dem Handel gegangen. Vorbörslich notiere der DAX am frühen Dienstagmorgen deutlich tiefer bei 12.950 Punkten.



Die Short-Szenarien: Der DAX drehe am Widerstandsbereich im Monatschart bei 13.300/13.400 Punkten wieder nach unten ab. Die ersten Anlaufmarken der Bären wären dann die noch offenen Gaps auf der Unterseite bei 12.595 und 12.330 Punkten. Eine neue lange Abwärtsbewegung sei mit dem Kursanstieg vom Vortag aber erstmal vom Tisch. Dies gelte, solange der untere Fibonacci-Fächer halte.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Euphorie der Vortage beibehalten und weiter Kurs auf den Widerstandsbereich bei 13.300/13.400 Punkten nehmen. Gelinge den Bullen hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, wäre langfristig mit einem weiteren Hochlauf bis zum Allzeithoch bei 13.795 Punkten zu rechnen. (10.11.2020/ac/a/m)







