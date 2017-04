Nicht nur der Aktienmarkt glaube nun daran, dass Macron vom französischen Wähler zum neuen Präsidenten bestimmt werde. Auch der Euro profitiere von der politischen Situation in Paris. Die Geopolitik bleibe also auch weiterhin von großer Bedeutung für die Finanzmärkte. Die aktuellen Aufwertungstendenzen der europäischen Gemeinschaftswährung könnten aber perspektivisch zu einem gewissen Problem für die Unternehmen in Euroland werden.



Zudem gehen die Analysten der Nord LB auch weiterhin davon aus, dass der US-Aktienmarkt nicht mehr günstig bewertet ist. Das KGV des S&P 500 liege auf Basis der Konsensgewinnschätzung für das Jahr 2017 weiterhin bei über 18. Fundamental sei der US-Blue-Chip-Index damit sicherlich nicht preiswert.



Eine positive Wirtschaftsentwicklung in den USA dürfte von den Märkten momentan generell erwartet werden. Schwächere Zahlen zum Wachstum im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, die am Freitag drohen würden, müssten mit Blick auf das 1. Quartal zwar weitgehend eingepreist sein, sollten das Sentiment im Equity-Segment aber natürlich auch nicht verbessern.



Zudem würden Leitzinsanhebungen und Maßnahmen zur Bilanzverkürzung der Notenbank FED regelrecht wie ein Damoklesschwert über den nordamerikanischen Dividendenpapieren schweben. Die Notenbank in Washington habe bei der Aufwärtsbewegung der US-Börsen sicherlich eine Rolle gespielt - und sitze nun auf der Ersatzbank. In jedem Fall scheine sich der Aktienmarkt in den USA nur noch in der schönen neuen Welt des postfaktischen Zeitalters als Schnäppchen zu präsentieren.



Der DAX profitiere aktuell von den Ergebnissen der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Auch andere wichtige Indices in Europa hätten zulegen können. Der europäische Aktienmarkt setze damit voll auf den Reformer Emanuel Macron. (24.04.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Start des Handels in der neuen Woche hat der DAX von den Ergebnissen der französischen Präsidentschaftswahl profitiert, berichten die Analysten der Nord LB.Der Index nähere sich damit wieder dem Allzeithoch. Die Stimmung sei also durch Optimismus geprägt. Erwartungsgemäß habe sich der von den Finanzmärkten favorisierte Kandidat Emanuel Macron neben Marine Le Pen den Platz in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl sichern können. Mit circa 24% liege er sogar vor der Kandidatin des Front National. Die Marktteilnehmer im Equity-Segment habe diese Nachricht nicht überrascht. Das Hoffen auf den Reformer Macron habe den Kursen der Dividendenpapiere in Paris beispielsweise bereits kurz vor der Wahl stärkeren Aufwind geben können.Das Ausbleiben von Überraschungen bei der Wahl in Frankreich werde von den europäischen Aktienmärkten trotzdem regelrecht gefeiert. Ein Tail-Risiko sei damit nämlich überschaubarer geworden und Erleichterung mache sich entsprechend breit.