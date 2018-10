Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wankt wie ein angeschlagener Boxer, so die Analysten der Helaba.Ein hoher Stellenwert sei auch der in dieser Woche richtig an Fahrt aufnehmenden US-Berichtssaison beizumessen. U. a. würden die Zahlen von Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) (im Schnitt werde mit einem EPS in Höhe 0,62 USD gerechnet), BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193) (6,86), eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) (0,55), Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (5,38), IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) (3,39), Alcoa (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) (0,56), U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523) (1,04), Paypal Holdings (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) (0,54), American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) (1,76), Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) (1,10), Schlumberger (ISIN: AN8068571086, WKN: 853390, Ticker-Symbol: SCL, NYSE-Symbol: SLB) (0,46) und State Street (ISIN: US8574771031, WKN: 864777) (1,90) präsentiert. Insbesondere werde der Ausblick der Unternehmen von großer Bedeutung sein. Heute werde der DAX schwächer in den Handel starten.Durch den Rutsch unter markante Strukturmarken, auf Wochen- und Monatsbasis (Grafik) im Bereich von 12.120 Zählern, habe sich die Abwärtsbewegung des DAX spürbar beschleunigt. In der Folge seien markante Supports wie beispielsweise die Marken von 12.003, 11.912, 11.865, 11.825 und 11.732 Zählern unterschritten und die Projektionsmarken bei 11.518/11.490 Punkten erreicht worden. Aktuell sei die Chance einer temporären Erholung gegeben, allerdings sollte diese nicht als Wende oder als Gelegenheit für Neuengagements falsch verstanden werden. Vielmehr gelte es, den auch auf Monatsbasis negativen Haupttrend zu beachten. Neben dem "langfristigen MACD" würden andere Indikatoren wie der CCI Short-Signale aufweisen. Insofern müsse mit weiteren Impulstiefs gerechnet werden. Die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals (11.146) sowie die Strukturprojektion bei 11.095 Punkten würden mögliche Orientierungsmarken darstellen. (15.10.2018/ac/a/m)