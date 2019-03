Ausblick: Noch sei die Korrekturphase beim DAX nicht ausgestanden. Dennoch könnten die Käufer jetzt für eine Überraschung sorgen.



Die Long-Szenarien: Werde die 11.430 Punkte-Marke auch weiterhin verteidigt, könnte der Index wieder über die Hürde bei 11.500 Punkte steigen. Damit wäre der erste markante Widerstand überschritten und ein Aufwärtsimpuls bis 11.623 Punkte zu erwarten. Sollten die Bullen auch dieses Zwischenhoch überwinden, wäre die starke Kursbarriere bei 11.726 Punkten als nächstes Ziel zu nennen. Dort sollte man sich auf eine weitere Korrekturbewegung einstellen. Oberhalb der Marke könnte der DAX allerdings zügig an das Hoch bei 11.823 Punkten und den Widerstand bei 11.865 Punkten klettern.



Die Short-Szenarien: Werde dagegen in den kommenden Tagen die 11.300 Punkte-Marke durchbrochen, dürfte sich im Bereich der Unterstützung bei 11.244 Punkten der weitere kurz- bis mittelfristige Verlauf entscheiden. Denn dort könnte sich ein Boden bilden und die Aufwärtsbewegung der letzten Monate fortgeführt werden. Ein Unterschreiten der Marke würde dagegen für weitere Abgaben bis 11.150 und 11.051 Punkte sprechen. (29.03.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem kurzzeitigen Ausbruch über die Hürde bei 11.726 Punkten und der Ausbildung eines neuen Jahreshochs bei 11.823 Punkten ging den Bullen beim DAX etwas die Durchschlagskraft aus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem anschließenden Rückfall unter die 11.726 Punkte-Marke habe sich eine Korrektur in Gang gesetzt, die den Index direkt wieder unter die 11.566 Punkte-Marke und in dieser Woche bereits kurzfristig unter die Unterstützung bei 11.430 Punkten gedrückt habe. Damit sei zugleich auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten und so ein weiteres bearishes Signal generiert worden. Allerdings habe sich der DAX in dieser Woche im Bereich von 11.300 Punkten stabilisieren und sich zuletzt auch wieder über der 11.430 Punkte-Marke etablieren können.