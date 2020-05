Als der DAX schließlich den Widerstand bei 10.750 Punkten habe überwinden können, habe der Index vor einer weiteren großen Hürde gestanden. Die Erholung sei über Nacht durch das Fibonacci-Retracement von 50% des Rückgangs von Februar bis März bei 10.900 Punkten gestoppt worden. Eine kurze Korrektur nach solch starken Kursgewinnen sei nichts Ungewöhnliches, daher gebe es für die Bullen noch keinen Grund zur Sorge.



Sollte sich der Rückgang jedoch vertiefen und der Kurs unter die Marke von 10.750 Punkten (wichtigste kurzfristige Unterstützung für den Augenblick) einbrechen, könnte es kritisch werden. Man sollte daran denken, dass die heutigen Arbeitsmarktdaten aus den USA ein Katalysator für eine große Bewegung sein könnten, da mit einer katastrophalen Entwicklung zu rechnen sei. Ein Verbleiben oberhalb von 10.750 Punkten bis zum Ende des Tages könne als optimistisch angesehen werden. Ein Durchbruch unter 10.750 Punkte würde den Weg für einen Rückgang in Richtung 10.500 Punkte ebnen - die untere Grenze der Overbalance-Struktur und die letzte Unterstützung.



Siemens habe heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2020 bekannt gegeben. Der Umsatz habe mit 14,25 Milliarden EUR auf dem Niveau des Vorjahres gelegen, während der Auftragseingang um 8% auf 15,15 Milliarden EUR zurückgegangen sei. Das operative Ergebnis aus dem Industriegeschäft sei um 18% im Jahresvergleich auf 1,59 Milliarden EUR zurückgegangen. Der Bereich Erneuerbare Energien, der im nächsten Jahr abgespalten werden solle, habe einen Verlust von 317 Millionen EUR (Q1 2019: Gewinn von 205 Millionen EUR) verzeichnet. Siemens habe seine bisherige Umsatzprognose für 2020 gesenkt und erwarte nun einen moderaten Wachstumsrückgang.



Rheinmetall habe im ersten Quartal ein operatives EBIT von 34 Millionen EUR erreicht, nach 54 Millionen EUR im ersten Quartal 2019. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, habe der Automotive-Bereich einen operativen Verlust von 39 Millionen EUR erwirtschaftet. Insgesamt sei die operative Marge auf 2,5% gesunken, nach 4% vor einem Jahr. Der Umsatz sei von 1,34 Milliarden EUR auf 1,36 Milliarden EUR gestiegen und habe damit fast kein Wachstum gezeigt. Der Auftragsbestand sei um 13% auf 10,3 Milliarden EUR gestiegen. Das Industrieunternehmen habe gesagt, es könne keine Prognose für 2020 abgeben.



Die Lufthansa habe offiziell bestätigt, dass sie mit der Bundesregierung über das Stabilisierungspaket im Gespräch sei. (08.05.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte steigen aufgrund von Berichten, dass führende Handelsvertreter aus China und den Vereinigten Staaten ein gutes Gespräch geführt haben, so die Experten von XTB.Die europäischen Aktien würden zusammen mit den US-Futures höher gehandelt. Das große Marktergebnis sei heute die Veröffentlichung des NFP-Berichts für April (14:30 Uhr). Es werde mit einem Rückgang von 22 Millionen Arbeitsplätzen gerechnet. Abgesehen davon werde die Agentur Moody's am Abend das Rating für Italien bekannt geben. Es werde keine Änderung erwartet, aber man sollte bedenken, dass das Rating derzeit nur eine Stufe über dem Junk-Rating liege. Eine Herabstufung könnte sich daher auf die Stimmung auswirken.Die deutschen Handelsdaten für März seien heute um 8:00 Uhr veröffentlicht worden. Die Exporte seien um 11,8% im Monatsvergleich (Erwartung: -5%) eingebrochen, während die Importe um 5,1% im Monatsvergleich (Erwartung: -4%) zurückgegangen seien. Die Handelsbilanz habe wiederum einen Überschuss von nur 12,2 Milliarden EUR anstelle von 18,8 Milliarden EUR aufgewiesen. Man sollte beachten, dass dies der stärkste Rückgang der Exporte in der Geschichte gewesen sei. Als exportabhängige Wirtschaft sei dies eine große Belastung für Deutschland, und die folgenden Monate würden vielleicht nicht besser sein.