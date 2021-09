Ausblick: Am heutigen Tag müsse man sich auf weiteren Verkaufsdruck einstellen. Allerdings könnte der Index bei rund 15.150 Punkten eine Stabilisierung einleiten. Falls nicht, dürfte der Index unter die runde 15.000 Punkte-Marke zurückfallen.



Die Short-Szenarien: Solange der Index unter der 15.500 Punkte-Marke notiere, hätten die Bären die Kontrolle. Ein Rückfall auf Tagesschlusskurs unter 15.100 Punkte dürfte für weiteren Verkaufsdruck sorgen. Die Verkäufer dürften die 200-Tage-Linie bei 14.956 Punkten als Korrekturziel anvisieren.



Die Long-Szenarien: Ein bullisches Reversal an der 15.100 Punkte-Marke dürfte eine größere Gegenbewegung einleiten. Das kurzfristige Erholungsziel würde in diesem Fall bei rund 15.500 Punkten liegen. Ein Tagesschlusskurs über 15.700 Punkte wäre ein neues prozyklisches Kaufsignal. (29.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach der Bundestagswahl konnte der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) kurzfristig erneut die runde 15.700 Punkte-Marke erreichen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch an dieser Widerstandsmarke sei der DAX massiv abgeprallt. Gestern seien deutliche Verkäufe von den Marktteilnehmern erfolgt. In der Folge sei der Index mehr als 300 Punkte ins Minus gerutscht. Der Eröffnungskurs bei 15.542 Punkten habe gleichzeitig das Tageshoch dargestellt. Ohne größere Gegenwehr der Bullen sei der Index sukzessive gen Süden gegangen. Nach der US-Eröffnung um 15:30 Uhr habe sich der Abwärtstrend noch einmal beschleunigt. Das Tagestief habe bei 15.232 Punkten gelegen. In dieser Woche habe der DAX bereits zwei deutlich negative Tageskerzen zu verarbeiten.