Ausblick: Der DAX zeige aktuell eine enorme Stärke und sei fast an einem Stück vom Verlaufstief bei 11.551 Punkten am 26. August bis fast 12.400 Punkte hochgelaufen. Bei dieser rasanten Aufwärtsrally seien zwei Kurslücken bei 11.957 und 12.292 Punkten gebildet worden, die zur Vorsicht mahnen würden.



Die Long-Szenarien: Der DAX habe mit dem Überschreiten des Widerstands von 12.250 Punkten Stärke gezeigt und dürfte trotz möglicher temporärer Korrekturen bis zum Kursziel der inversen SKS-Formation bei 12.465 Punkten hochlaufen. Erst ein Kursrückgang unter 12.250 Punkte könnte die Bären wieder ins Spiel bringen und eine längere Abwärtsbewegung ermöglichen.



Die Short-Szenarien: Falle der DAX im Verlauf wieder unter 12.250 Punkte, werde ein weiterer Rücklauf bis zur Unterstützung bei 12.030 und schließlich zur tiefen offenen Kurslücke bei 11.957 Punkten wahrscheinlich. Erst wenn der DAX diese tiefe Kurslücke bei 11.957 Punkten geschlossen habe, hätte der Index den Rücken für einen langfristigen Kursanstieg frei. (12.09.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte an den Vortagen weiter ansteigen und die wichtige Widerstandslinie bei 12.250 Punkten überwinden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge sei es fast in einem Stück weiter hochgegangen und am Mittwoch sei auch der Widerstand bei 12.300 Punkten mit einer Aufwärtskurslücke direkt zur Handelseröffnung übersprungen worden. Die Bullen hätten keine Ermüdungserscheinungen gezeigt und den DAX sofort weiter bis in den Bereich von 12.390 Punkten hochgetrieben. Im Tageshoch seien 12.394 Punkte erreicht worden, damit sei die nächste runde Marke von 12.400 Punkten nur knapp verfehlt worden. Der DAX habe ein Kursziel von etwa 12.465 Punkten, welches in den kommenden Handelstagen bereits erreicht werden könnte. Das Kursziel ergebe sich aus der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die am 30. August mit dem Überschreiten der Marke von 11.865 Punkten bestätigt worden sei.