Paris (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch konnte sich der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) deutlich erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese Erholung habe den Index an den Widerstand um 12.130 Punkten geführt. Gestern sei die Fortsetzung der Erholung gefolgt, die den DAX bis 12.300 Punkten geführt habe.



Es sei unwahrscheinlich, dass sich die Rally am heutigen Tag fortsetze. Eine Konsolidierung werde priorisiert, daher sollte mit leichten Abgaben gerechnet werden. Unter 12.200 Punkten gehe es zurück auf 12.130 Punkte. Sollte jedoch der Break-Out über 12.300 Punkte erfolgen, dann stünden 12.460 Punkte im Fokus. (17.05.2019/ac/a/m)



