Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern haben wir an dieser Stelle aufgrund von zwei "dojis" auf Tages- und Wochenbasis von "doppelter Unsicherheit" für den DAX gesprochen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der Start in die neue Woche, mit einer unterdurchschnittlichen Handelsspanne von knapp 100 Punkten, passe trotz der moderaten Kursgewinne in dieses Bild. Mit dem ehemaligen Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt. bei 12.672 Punkten) sowie vor allem der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.778 Punkten) hätten die deutschen Standardwerte massive technische Hürden vor der Brust. Die Bedeutung des langfristigen gleitenden Durchschnitts werde durch die Abwärtskurslücke von Mitte Juni (12.760 zu 12.784 Punkten) noch zusätzlich untermauert. Die Chancen für einen Test des beschriebenen Barrierenbündels seien zuletzt zwar gestiegen, doch so richtig würden die Bullen erst bei einer Rückeroberung der angeführten Widerstände zurück in die Erfolgsspur kehren. Auf der Unterseite stelle indes das jüngste Verlaufstief bei 12.398 Punkten eine erste Unterstützung dar. Wichtiger sei allerdings das Tief von Ende Juni (12.104 Punkte), welches durch eine weitere Kurslücke - dieses Mal aber in der positiven Ausprägung - bestätigt werde. (17.07.2018/ac/a/m)