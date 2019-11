UNTERNEHMENSNACHRICHTEN



Folgende DAX-Mitglieder hätten vor der heutigen Markteröffnung ihre Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht: Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF), Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF), HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF), Munich RE (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) und Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF). Alle fünf Unternehmen hätten ein Ergebnis ausweisen können, das über dem Marktkonsens gelegen habe. Die Deutsche Telekom sowie HeidelbergCement hätten die Umsatzerwartungen jedoch leicht verfehlt.



Die Deutsche Telekom (DTE.DE) zähle am Donnerstag zu den schwächsten DAX-Werten. Das Unternehmen habe das prognostizierte Ergebnis um 14,3% verfehlt, während es beim Umsatz eine negative Abweichung von 1,2% gegeben habe. Des Weiteren habe die Telekommunikationsfirma aufgrund hoher Mobilfunkkosten beschlossen, die Dividende von 0,70 EUR auf 0,60 EUR pro Aktie zu kürzen. Weitere Dividendenkürzungen habe das Unternehmen ausgeschlossen.



Die Lufthansa sei heute die stärkste Aktie im DAX. Das Unternehmen habe ein Ergebnis gemeldet, das fast 50% über den Erwartungen gelegen habe. Dennoch sei das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 8% gesunken. Der Rückgang dieser Größenordnung könne als Verbesserung gegenüber den letzten Quartalen angesehen werden. Das Unternehmen kämpfe jedoch derzeit mit Streiks der Kabinenbesatzung und sei gezwungen gewesen über tausend Flüge zu stornieren.



Bei Siemens (SIE.DE) habe das Ergebnis 23% und beim Umsatz 6,8% über den Erwartungen gelegen. Das Unternehmen habe jedoch davor gewarnt, dass im nächsten Jahr die anhaltende Verlangsamung die Produktionsmengen beeinträchtigen dürfte. (07.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dank der Nachricht, dass China bereit sei, mit den USA über die Aufhebung der Zölle zu verhandeln, eröffneten die europäischen Aktienindices am Donnerstag höher, so die Experten von XTB.In ganz Europa seien Gewinne zu beobachten, wobei Aktien aus Italien und Schweden am stärksten zulegen würden. Aktien aus Russland und der Schweiz würden die geringsten Anstiege aufweisen.Am Donnerstag werde die Rally am deutschen Aktienmarkt weiter fortgesetzt. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nähere sich dank optimistischer Nachrichten zum Handel seinem Allzeithoch. Der nächste wichtige Widerstand liege bei 13.330 Punkten, dem lokalen Höchststand von Mitte Dezember 2017. An diesem Niveau habe es jedoch nicht viele Reaktionen gegeben, sodass die Bedeutung nicht allzu groß sein könnte. Weitere wichtige Widerstände seien in der Nähe des Allzeithochs oberhalb von 13.540 Punkten zu finden. Andererseits sei das Double-Top von Mai bis Juni 2018 bei 13.160 Punkten die entscheidende Unterstützung.