Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schwächelt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das rieche nach "b-Welle", die sich seit zwei Tagen mühsam von 15.724 hochgequält habe.



Der DAX beginne heute ca. 100 Punkte schwächer, die DAX-Vorbörse takte bei ca. 15.940. Schon der Bereich 15.950/15.975 sei in der Vorbörse ein neu etablierte, am Vormittag kaum zu bezwingende Widerstandszone. Der DAX könnte im Laufe des Freitags von 15.950/15.975 bis 15.860 (EMA200/h1) und bis zu 15.803/15.800 nachgeben, um dann ab Montag wieder zu steigen, z.B. bis 16.100 oder 16.150. Die Pullbackphase vom Vorwochenhoch 16.285 dürfte also noch um Einiges (einige Tage) breiter werden. Der unfertige Abwärtszyklus des "Stochastik"-Indikators im Tageskerzencharts habe ohnehin dafür gesprochen. (14.01.2022/ac/a/m)



