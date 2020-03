Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist wie erwartet deutlich im Plus in den neuen Tag gestartet, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der bisher beste Auftakt liege nur zwei Tage zurück. Freitag vergangener Woche sei der DAX mit einem Plus von 5,5% in den Tag gestartet. Am Ende sei ein Gewinn von 3,7% gestanden. Am 17. März habe das deutsche Börsenbarometer mit +4,6% eröffnet. Am Ende sei ein Gewinn von 2,3% gestanden. Nennenswert positiv sei der Auftakt auch am 13. März mit +3,5% gewesen, wovon bis zum Ende der Sitzung immer noch ein Gewinn von 0,8% übrig geblieben sei.Der heutige Auftakt mache Hoffnung auf Gewinne auch am Abend. Auch wenn die Schwankungen zuletzt enorm gewesen seien und auch heute mit hoher Volatilität zu rechnen sei - es sei zumindest festzustellen, dass die Panik nicht mehr dominiere. (24.03.2020/ac/a/m)