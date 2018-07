Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die schwachen Vorgaben zwangen den DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern in die Knie, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Per saldo sollte Anleger deshalb Vorsicht walten lassen und einen erneuten Rücksetzer bis zu den jüngsten Verlaufstiefs bei gut 12.100 Punkten einkalkulieren. Dazu passe auch die Entwicklung des S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), der kurzfristig am Widerstand bei rund 2.800 Punkten gescheitert sein dürfte. Gleichzeitig habe sich die Stimmung in den USA deutlich verbessert. Gemäß der aktuellen Sentimenterhebung der AAII habe der Anteil der Bullen unter den amerikanischen Privatanlegern um 15%-Punkte auf gut 43% zugelegt. Ein solch starker Zuwachs sei selten und dürfte weitere Kursgewinne zunächst erschweren. (12.07.2018/ac/a/m)