Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit ungeahnter Dynamik sind die Aktienkurse gestern weltweit unter Druck geraten, berichten die Analysten der Helaba.Die Akteure am Aktienmarkt seien in den "Panik"-Modus übergegangen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe zum Handelsbeginn rund 8,4% verloren und sei auf ein Tief bei 10.558 Zählern gesackt. Der Tag reihe sich damit in die großen Tagesverluste ein. Am Ende des Tages habe mit -7,94% das größte prozentuale Tagesminus seit 9/11 im Jahre 2001 zu Buche gestanden. Insgesamt seien seit dem Intraday-Allzeithoch Mitte Februar von 13.795 Punkten Verluste von über 20% zu beklagen. Die Vergangenheit zeige, dass solchen Tageseinbrüchen in den folgenden Tagen und Wochen sehr unterschiedliche Entwicklungen gefolgt seien. Beispielsweise seien die Notierungen 2008 weiter gesunken, ungeachtet der Tatsache, dass Tagesverluste jenseits von 6% zu vermelden gewesen seien. In anderen Fällen wie 1991, 1997, 2001 und 2016 hätten sich die Notierungen dagegen schnell wieder erholen können.Der deutsche Leitindex habe die Woche mit einer 900-Punkte-Kurslücke begonnen. Erste Notierungen seien bei 10.690 Punkten festgestellt worden, nachdem der Freitagsschluss bei 11.541 gelegen habe. Im Tagesverlauf habe sich der DAX zwar bis auf 10.995 Punkte erholen können, das Gap bleibe aber bestehen. Die nächsten Tage würden darüber entscheiden, ob es Indikationen für eine schnelle Erholung gebe, oder ob die Kurse noch weiter unter Druck stünden. Vonseiten der technischen Indikatoren gebe es nur wenige Hinweise auf eine Gegenbewegung. DMI und MACD stünden auf Verkauf und der ADX steige auf hohem Niveau weiter an. Die Stärke des Impulses werde somit unterstrichen. Demgegenüber seien Stochastic und RSI auf Tagesbasis im überverkauften Bereich eingedrungen und dies könnte die Basis für eine Erholung sein. (10.03.2020/ac/a/m)