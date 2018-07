Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kann eine schwach ausgeprägte Seitwärtsphase vorweisen, nachdem er zuvor -1.100 Punkte fiel, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX quäle sich seit Tagen zwischen 12.100 und 12.425 ab.



Nach einem zwischenzeitlichen DAX Erstanstieg am Morgen bis 12.350 oder 12.375 würde heute ein Rückfall bis 12.245 wenig überraschen. Von 12.245 bestünden nochmals Anstiegschancen bis 12.440/12.470. 12.440/12.470 sei ein Widerstand (horizontal und XDAX EMA200/h1). Ein noch höher liegendes Ziel wäre 12.600. Unter 12.100 ginge es hingegen abwärts bis 12.000 und 11.850. Übergeordnet würden unterhalb von 12.600 alle Signale auf "bärisch", wie Abwärtstrend zeigen. Fazit: Mehr als 12.600 sei nicht drin. Im Gegenzug stünden also im Sommer mit hoher Wahrscheinlichkeit bald weitere Tiefs an. (04.07.2018/ac/a/m)