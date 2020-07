Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ging am Freitag mit einem Punktestand von 12.920 Punkten aus dem Handel und erzielte auf Wochensicht einen Kursgewinn von 2,27%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.



Das Marktgeschehen bleibe weiterhin von den Themenbereichen Corona-Pandemie und dem Grad der konjunkturellen Erholung dominiert. Bereits am Freitag habe der Markt auf eine schnelle Einigung beim EU-Gipfel über die zur Verfügungstellung von Hilfskrediten für die unter der Corona-Pandemie besonders stark betroffenen Mitgliedsstaaten gesetzt. Allerdings gebe es selbst nach vier Verhandlungstagen noch kein Ergebnis. Die europäischen Märkte würden deshalb vorsichtig mit leichten Abschlägen starten. Der DAX scheine sich an der Marke von 13.000 Punkten allmählich festgebissen zu haben. Nachdem die Umsätze weiter dünn bleiben würden, bestehe die Aussicht auf einen Ausbruch nach oben zwar weiter, allerdings werde die Wahrscheinlichkeit zunehmend geringer. Von Seiten der technischen Indikatoren gebe es keine Hinweise auf die weitere Entwicklung. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden denken, dass in den kommenden zwei Wochen eine Entscheidung fallen werde, ob der Trend fortgesetzt oder gebrochen werde. Wegen der Saisonalität - die Zeit von Mitte Juli bis Ende September gelte als die schwächste Börsenphase - würden sie von einem Trendbruch ausgehen. Auf Sicht mehrerer Tage könne ein 2. Rückfall bis 11.600 Punkten nicht ausgeschlossen werden, solange der DAX nicht deutlich über 12.913/13.000 Punkte steige. Das würde insbesondere unterhalb von 12.525 Punkten konkrete Formen annehmen. (20.07.2020/ac/a/m)

