Der DAX befinde sich übergeordnet in einer ausgedehnten Seitwärtsphase, aber kurzfristig in einem Aufwärtstrend. Dabei notiere der DAX sowohl über seinem 50er- als auch über dem 200er-EMA, was ein bullishes Signal sei. Gelinge dem DAX der Ausbruch nach oben über 13.313 Punkte hinaus?



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den kurzfristigen Aufwärtstrend weiter fortsetzen und die Marke von 13.313 Punkten nach oben durchbrechen. In der Folge dürften die Bullen dann Kurs auf die letzte auf der Oberseite noch offene Kurslücke bei 13.500 Punkten vom Februar vom 21. Februar nehmen. Gelinge den Bullen dann ein weiterer Anstieg, wäre mit einem Hochlauf zum Allzeithoch bei 13.795 Punkten zu rechnen. Darüber würde dann die nächste runde Marke von 14.000 Punkten folgen.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei nach dem jüngsten Kursanstieg bereits wieder überkauft und leite eine neue Abwärtskorrektur ein. Die erste Anlaufmarke wäre dann die runde Marke von 13.000 Punkten, gefolgt von der Unterstützungszone von 12.830 Punkten. Darunter dürften die Bären dann den 50er-EMA bei 12.620 Punkten ansteuern. Erst unter dem 50er-EMA würde sich die Lage für den DAX wieder eintrüben und ein Rücklauf zum 200er-EMA bei 12.160 Punkten wahrscheinlich werden. (27.08.2020/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) pendelt seit Anfang Juni in einer Seitwärtsbewegung und wurde bisher auf der Oberseite vom Widerstandsbereich zwischen 13.200/13.300 Punkte gedeckelt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Aktuell befinde sich der DAX wieder in einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung und könnte vor einem Durchbruch nach oben über das Verlaufshoch bei 13.313 Punkten vom 21. Juli stehen. Im Fokus der Investoren stehe am heutigen Donnerstag das US-Notenbankertreffen in Jackson Hole. Volkswirte würden bedeutende Änderungen im Zielkatalog der FED für möglich halten, die die Aktienmärkte in der Coronakrise weiter unterstützen sollten.