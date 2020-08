Die Entwicklung rund um die Corona-Pandemie ziehe weiterhin die Aufmerksamkeit auf sich. Insbesondere die Nachricht aus Russland, dass ein Corona-Impfstoff namens "Sputnik V" zugelassen worden sei. Dieser werde jedoch sehr skeptisch betrachtet, beispielsweise seitens des Paul-Ehrlich-Instituts. In Großbritannien seien durch das Virus so viele Jobs vernichtet worden wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Hierzulande sei bekannt geworden, dass jeder zweite Gastro-Betrieb um seine Existenz bange. Von vielen Seiten werde über eine mögliche Insolvenzwelle im Herbst spekuliert. Diesbezüglich plane Bundesjustizministerin Lamprecht überschuldeten Unternehmen die Antragspflicht für Firmenpleiten bis März 2021 auszusetzen.



Innerhalb der Corona-Krise gebe es aber auch Gewinner. So habe beispielsweise der Online-Modehändler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111) seinen Kundenstamm im Millionenbereich ausweiten können. Der Umsatz habe im ersten Halbjahr auf 3,56 Milliarden Euro zugelegt. Rund zwei Milliarden seien dabei auf das zweite Quartal entfallen. HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140) habe die Prognose für das Konzernumsatzwachstum von bislang zwischen 55 und 70 Prozent auf zwischen 75 und 95 Prozent erhöht. Aurubis (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650) habe nach einem starken Quartal seine Ziele bekräftigt. Heute stünden weitere Quartalsergebnisse zur Veröffentlichung an. Unter anderem werde dies bei Hamburger Hafen, LEONI, Bechtle, GEA Group, E.ON, Evotec, Talanx, Salzgitter, Deutsche Pfandbriefbank und freenet der Fall sein.



Dem DAX sei gestern gelungen, die in den letzten Tagen heftig umkämpften Widerstandsmarken bei 12.768 und 12.797 Punkte zu durchbrechen. In der Folge sei zudem der Sprung über den bei 12.913 Zählern verlaufenden High Pivot-Point (HPP) und kurzzeitig über die psychologisch wichtige 13.000er-Marken vollzogen worden. Die Tatsache, dass an der Tageskerze ein relativ ausgeprägter Docht ausgebildet worden sei und zudem die im Rahmen des Island Reversal (23. Juli) entstandene Kurslücke nicht geschlossen worden sei, hinterlasse Zweifel an der Nachhaltigkeit der Impulsbewegung. Bereits heute zeichne sich ein Rutsch unter den HPP ab, zudem könnten die eingangs erwähnten Marken im Sinne von Unterstützungen bereits einem Test unterzogen werden. Sollten diese Levels nicht verteidigt werden, finde sich zudem bei 12.720 ein Support-Cluster. (12.08.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag startete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit Kursgewinnen in den Handel und baute diese im Verlauf aus, so die Analysten der Helaba.Auslöser dafür sei die Hoffnung gewesen, dass die politischen Verantwortlichen in den USA noch in dieser Woche ein umfassendes Corona-Hilfspaket verabschieden könnten. Finanzminister Mnuchin habe sich zuvor optimistisch geäußert, sofern die Demokraten "vernünftig" seien. Weitere Impulse habe der sich erholende Automarkt in China geliefert. Short-Eindeckungen, insbesondere nach dem Ausbruch über den 12.800er-Widerstand, hätten die Aufwärtsbewegung zudem beschleunigt.