Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wurde gestern nach starkem Handelsstart an der Oberkante Seitwärtsrange (12.750 - 12.780 Punkten) abverkauft und setzte zunächst an die 12.600-Punkte-Marke zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Den Rest des Handelstages über habe der DAX auf erhöhtem Niveau leicht im Plus konsolidiert. Heute breche der Index vorbörslich aus der Seitwärtsrange nach oben aus.



Heute könnte es endlich soweit sein: Ein Ausbruch aus der mehrtägigen Seitwärtsrange sei mit den positiven Vorgaben möglich. Halte sich der Index oberhalb von 12.750 bis 12.780 Punkte, sei eine Rally bis 12.930 - 12.950 und 13.070 - 13.080 Punkte möglich. Pullbacks an das Ausbruchslevel bei 12.750 bis 12.780 wären unbedenklich, nur tiefer als 12.680 sollte es nicht mehr gehen. Unterhalb von 12.600 drohe ein Test Rangeunterkante bei 12.510 bis 12.530. (11.08.2020/ac/a/m)



