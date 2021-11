Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - DAX Jahresendrally seit DAX 14.819. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schaltete zudem oberhalb des Augusthochs 16.030 das größere Ziel 16.828 frei, was sich selbst bei "zickigen" Pullbacks zurück unter 16.030 zum alten Abwärtstrend von August (ca. 15.900) nicht sofort aufheben würde, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei oberhalb von 16.030 auf dem Weg nach oben und zeige fast jeden Tag neue Allzeithochs, so auch gestern bei 16.290. Die Aktivierung eines kleinen Doppeltops unter 16.250 und dessen Abarbeitung bei 16.215 habe dem DAX keinen Zacken aus der Krone gebrochen.



Die Vorbörse takte heute bei 16.300. Die Frage sei auch heute, ob der DAX den Wochen-Pivot R3 bei 16.286 beachte. Gestern habe der DAX den "overshooting"-Parameter 16.286 mit einem Tageshoch bei 16.290 beachtet und bei 16.222 geendet. 9 Uhr These: DAX Aufwärtssprung ans Allzeithoch! Der zu erwartende 9 Uhr Startkurs auf neuen Allzeithochs negiere den negativen Anstrich durch den gestrigen Tagesschluss (Tageskerze warne etwas vor einem Konsolidierungstag). (19.11.2021/ac/a/m)



