Ausblick: Der Index befinde sich in einer Aufwärtskorrektur, die im Bereich des 10er EMA auslaufen könnte.



Die Short-Szenarien: Der DAX drehe am 10er EMA erneut nach unten ab und nehme Kurs auf den 200er EMA. Gehe es weiter tiefer, wäre mit einem Rücklauf zum Verlaufstief bei 14.818 Punkten zu rechnen, welches dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden könnte. Falle der DAX aus dem fallenden Trendkanal heraus, wäre ein Rücklauf zur Unterstützung bei 14.500 Punkten wahrscheinlich.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den 10er EMA nachhaltig überwinden und nehme Kurs auf die obere Trendkanalbegrenzung und den 50er EMA. Hier könnte der Index bereits wieder nach unten abprallen und dem Abwärtstrend weiter folgen. Könne der DAX aus dem steigenden Trendkanal nach oben ausbrechen, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur runden Marke von 16.000 Punkten zu rechnen. (08.10.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX verläuft weiterhin im fallenden Trendkanal und befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 16.030 Punkten in einem Abwärtstrend, aktuell allerdings in einer Aufwärtskorrektur, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe der Index am Vortag den 10er EMA erreicht, der in Aufwärtskorrekturen oft die erste Anlaufmarke darstelle. Hier könnte der DAX die Gegenbewegung bereits wieder beenden und erneut nach unten abdrehen. Solange sich der DAX im fallenden Trendkanal befinde, sei übergeordnet mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Der Trendkanal sei auf beiden Seiten bereits mehrfach angetestet worden, zur Oberseite habe der DAX aber noch etwas Luft. Hier verlaufe aktuell auch der 50er EMA, der in Aufwärtskorrekturen oft die zweite Anlaufmarke bilde.