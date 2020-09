Ausblick: Nachdem der DAX den 50er EMA im Tageschart erreicht habe, könnte die Aufwärtskorrektur hier auslaufen.



Die Short-Szenarien: In einer neuen Abwärtswelle könnte der DAX erneut Kurs auf den 200er EMA nehmen und dem Trend folgend wahrscheinlich auch nach unten durchbrechen. In diesem Fall würde sich die Lage für den DAX wieder langfristig eintrüben und wahrscheinlich ein Rücklauf zur runden Marke von 12.000 Punkten und dann zu den zahlreichen offenen Gaps auf der Unterseite erfolgen. Unterstrichen werde dieses bearishe Szenario auch vom Fünf-Jahreschart, wo der DAX am Widerstandsbereich um 13.500 Punkte nach unten abgeprallt sei und für den Monat September eine weitere schwarze Monatskerze ausbilden dürfte.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den 50er EMA doch noch erobern, womit ein neues Stärkesignal generiert werden würde. Die erste Anlaufmarke wäre dann das obere offene Gap bei 13.116 Punkten. (30.09.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich nach dem Kursrutsch aus dem steigenden Trendkanal in der Vorwoche weiterhin auf dem Rückzug, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Verlaufstief der ersten Abwärtswelle sei in der Vorwoche bei 12.341 Punkten im Bereich des wichtigen 200er EMA erreicht worden. Die derzeit laufende Aufwärtskorrektur im DAX könnte aber bereits im Bereich des 50er EMA im Tageschart auslaufen. Hier komme der DAX aktuell nicht weiter und sei am Vortag 12.825 Punkten aus dem Handel gegangen. Vorbörslich zeige sich der DAX aber am frühen Mittwochmorgen deutlich tiefer bei 12.740 Punkten. Hintergrund der Kursabgaben sei das TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden, in welchem Trump vor einer Verzögerung des endgültigen Wahlergebnisses gewarnt habe.