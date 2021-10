Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat zuletzt die größte Korrektur des bisherigen Jahres durchgemacht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dass selbst diese im prozentual einstelligen Bereich geblieben sei, verdeutliche das Ausmaß des langfristigen Bullenmarkts, in dem wir uns noch immer befinden würden. Dem spreche auch die nunmehr seit einigen Monaten anhaltende Seitwärtstendenz (grob gesagt zwischen 14.800 und 16.000 Punkten) nicht entgegen, die ohnehin in die saisonal schlechteste Phase eines durchschnittlichen DAX®-Jahres gefallen sei. Dass diese nun vorbei sei, bleibe nicht das einzige Argument für bald wieder steigende Kurse. Immerhin habe auch die 200-Tage-Linie den ersten Test seit elf Monaten zunächst erfolgreich bestanden. Der Gleitende Durchschnitt sei zwar zeitweise, keineswegs aber signifikant durchbrochen worden.



Hinzu komme der Blick auf den Double-Smoothed-Stochastics-Oszillator auf Wochenbasis: Er signalisiere, dass der deutsche Blue-Chip-Index von dieser Warte aus so stark überverkauft sei wie seit Ende August 2017 nicht mehr. Damals sei eine Woche später eine Erholungsrally gestartet, welche auf Zweimonatssicht einen Zugewinn von elf Prozent mit sich gebracht habe. Eine vergleichbare Bewegung würde dem DAX® zur Adventszeit also ein neues Allzeithoch bescheren. (11.10.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >