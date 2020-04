Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die 2. DAX-Anstiegsphase der aktuellen Bärenmarktrally wird zusehends schwächer, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei gestern zwar weiter angesprungen, habe Zugewinne aber nicht ausbauen können, im Gegenteil.



Der DAX befinde sich seit 9.300 in einer 2. grünen Anstiegssequenz (c-Welle). Die DAX-Ziele der Oberseite seien somit: a) mindestens 10.138 (bereits erreicht), b) 11.214 (100% von grün), c) 12.374 (161% von grün). Das obere Mindestziel (10.138) sei also schon erreicht worden. Die reguläre Zeit für das Erreichen der anderen 2 Ziele laufe in Kürze ab (rechte grüne Rechteckskante). Schon seit 10.138 könnte der DAX alternativlos bis 8.250 fallen. Das würde insbesondere unter 9.337 nachgewiesen werden. Im Umkehrschluss gelte somit auch: Solange der DAX nicht unter 9.337 falle, könnte es trotz einiger Rücksetzer noch weitere Aprilhochs geben. (08.04.2020/ac/a/m)



