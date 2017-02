Die Bullen könnten zunächst versuchen, den Index zurück über die 11.770 Punkte-Marke zu schieben und dort zu etablieren. Würden sie dies schaffen, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 11.778/82, die 11.794/97 und dann die 11.805/08 Punkte anzulaufen. Komme es bei 11.808 Punkten zu keinem Rücksetzer, so könnte sich die Bewegung weiter fortsetzen. Das nächste Anlaufziel wäre dann zunächst das TH von gestern. Könne sich der DAX über die 11.812 Punkte schieben, so könnte er die 11.822/25, die 11.834/37 und dann die 11.845/49 Punkte anlaufen. An allen Marken könnten sich Rücksetzer einstellen. Könne der DAX die 11.849 Punkte überwinden, so wären die nächsten Anlaufmarken bei 11.866/69, 11.885/88 und dann bei 11.899//905 Punkten zu suchen.



Könne sich der DAX heute nicht über der 11.770 Punkte-Marke halten, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 11.759/57 und dann weiter bis 11.749/45 Punkte gehen könnten. Könne sich der DAX bei 11.745 Punkten nicht stabilisieren, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 11.732/27, 11.712/09 und dann weiter bei 11.698/94 Punkte gehen könnten. Setze der DAX bis 11.698/94 Punkten zurück, so könnten sich hier Chancen auf Stabilisierung und Erholung ergeben. Würden diese sich nicht einstellen, so könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. Anlaufmarken wären dann die 11.686/84, die 11.676/74 und die 11.666/60 Punkte.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 11.793/99 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 11.807/12/16/27/34/54/60 als auch bei 11.896 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 11.754/31/12 als auch bei 11.698/81/60/42 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.636/16 als auch bei 11.579 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



11.815 (11.869) bis 11.752 (11.710) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (14.02.2017/ac/a/m)







