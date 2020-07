Ausblick: Die charttechnische Lage habe sich gestern etwas eingetrübt. Doch noch hätten die Bullen die besseren Karten. Doch dafür müsste heute ein bullisher Tag werden. Falls der Index ein weiteres Abwärtsgap erzeuge, könnte die 12.000 Punkte-Marke getestet werden.



Die Long-Szenarien: Bleibe der Index in den kommenden Tagen über 12.500 Punkte, läge das Kursziel bei rund 12.950 Punkten. Um allerdings ein neues handfestes Kaufsignal zu generieren, müsste der Index über der 13.000 Punkte-Marke schließen. Anschließend hätte der Index Platz bis 13.500 Punkte.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 12.385 Punkte würde ein schwaches Verkaufssignal an den Markt senden. In diesem Fall wäre ein Rückfall auf die runde 12.000 Punkte-Marke wahrscheinlich. Ein weiteres Verkaufssignal entstehe, falls der DAX unter der 11.870 Punkte-Marke schließen sollte. Doch bis dahin hätten die Bären noch einen sehr weiten Weg. (08.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte in den vergangenen Tagen weiter zulegen, doch nach einem Hoch zu Wochenbeginn bei 12.842 Punkten überwogen gestern die Gewinnmitnahmen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Marktteilnehmer hätten anscheinend Angst vor der runden 13.000 Punkte-Marke, denn bereits Anfang Juni sei der DAX an dieser besagten Hürde gescheitert. Das gestrige Tagestief bei 12.525 Punkten stelle bislang auch das aktuelle Wochentief dar. Da der Index jedoch zu Wochenbeginn ein Aufwärtsgap und gestern eine Abwärtskurslücke auf das Parkett gezaubert habe, sei eine bärische Kerzenformation entstanden. Diese Formation könnte in den kommenden Tagen für weiteren Verkaufsdruck sorgen.