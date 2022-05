Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Rückblick: Es hieß: "Die Indizienlage für steigende DAX-Kurse ist heute etwas besser als für fallende Kurse". Dies sollte vor allem gelten, solange der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) über 13.989/13.978 handelt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei nie unter 13.989 zu sehen gewesen. Alle drei oberen Ziele seien erreicht worden. "...Chance auf Anstiege zu 14.115 (großer 5-monatiger Abwärtstrend 9 Uhr) bzw. 14.100 (großer 5-monatiger Abwärtstrend 17 Uhr) ...bzw. sogar zu 14.226...".



Die Marktteilnehmer hätten nun erstmal die reelle die Chance, die große DAX-Trendwechselmarke bei 14.315 anzugreifen. Gelinge der Handel über 14.315, so wäre auch der Weg frei zum DAX Ziel ca. 14.815 (+- 100 Punkte). Zwar würde es im Erstkontakt mit 14.315 speziell am Vormittag noch Gegenwehr und einen mehrstündigen Pullback geben, aber in einigen Stunden und Tagen könnte der Sprung über 14.315 tatsächlich klappen. Die Chance sei da, das Umfeld dazu (US-Markt) sei da. Unterhalb von 14.315, manchmal auch schon direkt ab dem 9 Uhr Haupthandelsstart (XETRA), seien heute zunächst Pullbackstunden bis herunter zu 13.989 ableitbar, um den gestrigen "heißen" Anstieg etwas zu verarbeiten. (27.05.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >