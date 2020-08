Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Ausbruch aus der mehrtägigen Seitwärtsrange generierte der DAX im gestrigen Handel ein Kaufsignal, welches zu einer dynamischen Rally führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDas offene Gap vom 24. Juli sei gestern fast geschlossen worden, die Mindestanforderung an die Aufwärtsbewegung sei erfüllt. So lange sich der DAX aber oberhalb von 12.750 bis 12.780 Punkte behaupten könne, wären mit oder ohne Pullbacks an dieses Ausbruchslevel weiter steigende Kurse durchaus noch möglich. Oberhalb von 12.970 könnten die Widerstandsbereiche bei 13.070 bis 13.080 und 13.217 bis 13.236 angesteuert werden. Erst ein Rückfall unter 12.640 würde Verkaufssignale mit ersten Zielen an der alten Rangeunterkante bei 12.510 bis 12.530 auslösen. (12.08.2020/ac/a/m)