Ausblick: Der gestrige Anstieg sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Index nur wenige Punkte über einem weitreichenden Verkaufssignal notiere. Der Abwärtsimpuls seit Anfang November sei zudem weiter intakt.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index in den nächstenTagen nicht deutlich über 11.300 Punkte ansteigen, nehme das Risiko eines weiteren Bruchs der 11.051 Punkte-Marke deutlich zu. Unterhalb der Marke wäre eine Verkaufswelle bis 10.930 Punkte und darunter bereits bis 10.850 Punkte zu erwarten. Sollte es der Käuferseite dort nicht gelingen, eine dynamische Erholung zu starten, wäre sogar ein Ausverkauf bis 10.550 Punkte möglich.



Die Long-Szenarien: Ein Anstieg über 11.300 Punkte würde den DAX zwar stabilisieren, aber noch nicht aus der unmittelbaren Gefahrenzone befreien. In der Folge könnte der Wert zwar bis 11.430 Punkte steigen. Hier könnte sich die nächste Verkaufswelle anbahnen. Erst oberhalb dieses Widerstands wäre mit einer nachhaltigen Erholung zu rechnen, die bis 11.600 und 11.726 Punkte führen könnte. (22.11.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ausverkauf unter die Unterstützung bei 11.726 Punkten fiel der DAX im Oktober auf ein neues Verlaufstief bei 11.051 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einer steilen Erholung, die an der Hürde bei 11.726 Punkten gestoppt worden sei, sei der Index in den letzten Wochen in eine volatile, leicht abwärts gerichtete Seitwärtsbewegung übergegangen und habe in deren Verlauf die Unterstützungen bei 11.430 und 11.300 Punkten unterschritten. Diese Verkaufssignale hätten sich in dieser Woche in einer steilen Verkaufswelle entladen, die den Wert mit einem großen Abwärtsgap unter die Haltemarke bei 11.150 Punkten gedrückt habe. In der Spitze sei auch das bisherige Jahrestief bei 11.051 Punkten unterschritten worden, ehe es im gestrigen Handel zu einer leichten Erholung gekommen sei.