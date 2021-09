Ausblick: Der DAX befinde sich im Abwärtstrend und solange der 50er EMA nicht nachhaltig zurückerobert werde, dürfte sich der Abwärtstrend fortsetzen.



Die Short-Szenarien: Der DAX setze die Kursschwäche vom Vortag weiter fort und breche auch unter den 10er EMA nach unten durch. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die untere Trendkanalbegrenzung. Falle der DAX auch aus dem fallenden Trendkanal, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum Verlaufstief bei 15.019 Punkten zu rechnen. Darunter wäre der 200er EMA bei 14.950 Punkten die nächste Auffangmarke.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich im Bereich des 10er EMA fangen und einen erneuten Angriff auf den 50er EMA durchführen. Gelinge hier ein Durchbruch nach oben, wäre ein weiterer Hochlauf zur oberen Trendkanalbegrenzung zu erwarten. Darüber wäre der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart die nächste Zielmarke. (28.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Allzeithoch bei 16.030 Punkten in einem Abwärtstrend und läuft dabei in einem fallenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach dem Verlaufstief bei 15.019 Punkten habe der DAX in eine Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend übergeglitten, dabei habe er den fallenden Trendkanal zurückerobert. Der 50er EMA im Tageschart habe in der laufenden Aufwärtskorrektur noch nicht erobert werden können. Der DAX sei erneut am 50er EMA nach unten abgeprallt und am Vortag mit einer langen bearishen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Es könnten nun weitere Kursabgaben folgen, zudem zuvor bereits eine bearishe Überschneidung des 10er EMA unter den 50er EMA stattgefunden habe.