Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Schlagzeilen zum Handelskonflikt wechseln ihre Vorzeichen quasi täglich und so wundert es nicht, dass Marktteilnehmer inzwischen etwas gelassener darauf reagieren, so die Analysten der Helaba.Auch der Kurseinbruch an der Moskauer Börse infolge weiterer US-Sanktionen habe eine Rolle gespielt. Am Ende habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bei 12.261 Zählern mit einem Plus von knapp 0,2% geschlossen. Indikationen für den heutigen Handelsstart vonseiten der Indices in den USA und in Asien würden positiv ausfallen. Fundamentale Datenveröffentlichungen würden dem Index wohl kaum größere Impulse geben.Der deutsche Leitindex bleibe in einer abwartenden Haltung. Grünes Licht könne noch nicht gegeben werden, obwohl die Indikatoren im Tageschart (MACD und Stochastic) als konstruktiv zu bezeichnen seien. Ein nachhaltiger Ausbruch über die abwärts gerichtete Widerstandslinie des Abwärtstrendkanals könne nicht konstatiert werden. Ohnehin dürfte zudem erst deutlich mehr Raum nach oben eröffnet werden, wenn es gelinge, die Zone 12.450/12.600 zu überwinden. Hier würden sich nicht nur die 55-Tagelinie, sondern auch die Hochpunkte von Ende Februar und Anfang und Mitte März finden. Die bei 12.754 Punkten zu lokalisierende 100-Tage-Linie stelle darüber die nächste wichtige Hürde dar. (10.04.2018/ac/a/m)