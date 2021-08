Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der Lage war, sich über einen längeren Zeitraum, trotz schwacher Umsätze und fehlendem Momentum, auf hohem Niveau zu halten, ging es gestern verstärkt abwärts, berichten die Analysten der Helaba.



Insgesamt habe sich an den Rahmenbedingungen kaum etwas geändert. Dennoch seien, so scheine es, die bestehenden Belastungsfaktoren höher gewichtet worden. Allem voran sei die Sorge hinsichtlich der Corona-Delta-Variante zu nennen. Aber auch die sich immer deutlicher abzeichnenden Auswirkungen der Lieferkettenproblematik würden verstärkt in den Fokus den Fokus gerückt. Die Inflationsthematik und das mögliche Tapering der FED - Hinweise, wie diese künftig verfahren werde, erhoffe man sich vom Zentralbanksymposium in Jackson Hole - spiele ebenfalls eine Rolle. Das sogenannte Angstbarometer - der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) - sei gestern phasenweise mehr als 10% geklettert, wodurch kurzfristig auch steigende Tiefs konstatiert werden könnten. Damit wachse die Gefahr, dass die für den weiteren Verlauf wichtige 20erMarke wieder in Angriff genommen werde.



Der DAX habe gestern sein Tagestief bei 15.701 Zählern markiert, um letztendlich um 0,42% schwächer bei 15.793,62 Punkten aus dem Handel zu gehen. Damit habe ein Rutsch unter die 21-Tage-Linie vermieden werden können. Dennoch könne keine Entwarnung ausgesprochen werden. Das Indikatorenbild mahne weiterhin zur Vorsicht. Zudem sei die für den mittelfristigen Trend relevante 55-Tage-Linie (15.666) sowie der 100-Tage-Durchschnitt (15.519) in greifbarer Nähe. Sollten die beiden Letztgenannten durchbrochen werden, müsste mit einer deutlichen Beschleunigung der Abwärtsbewegung gerechnet werden. Insofern stelle die Definition eines ausreichend tragfähigen Chance- und Risikoprofils eine Herausforderung dar. (27.08.2021/ac/a/m)

