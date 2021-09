Ausblick: Der Abwärtstrend sei kurzfristig klar intakt. Und im großen Bild im Monatschart drohe dem DAX ein Abprall am oberen Fibonacci-Fächer.



Die Short-Szenarien: Der DAX bestätige die lange schwarze Tageskerze vom Vortag und setze die Abwärtsdynamik auch heute weiter fort. Komme es dabei zu einer bearishen Überschneidung des 10er unter den 50er EMA im Tageschart, könnte sich die Abwärtsdynamik weiter verstärken. Die erste Anlaufmarke wäre das Verlaufstief bei 15.453 Punkten. Gehe es weiter tiefer und falle der DAX aus dem Trendkanal nach unten heraus, wäre mit einem Rücklauf zur Unterstützung bei 15.300 Punkten zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Abwärtsdynamik vom Vortag stoppen und erneut Kurs auf den 50er und 10er EMA im Tageschart nehmen. Gelinge den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals zu rechnen. Solange der DAX im Monatschart aber nicht nachhaltig über den Fibonacci-Fächer ansteigen könne, könnte es zu einem längeren Kursrückgang im DAX kommen. (16.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 16.030 Punkten auf dem Rückzug und verläuft in einem fallenden Trendkanal im Tageschart, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit dem Verlaufstief bei 15.453 Punkten an der unteren Begrenzung des fallenden Trendkanals habe der DAX eine Gegenbewegung einleiten und bis zum 50er EMA ansteigen können. Hier habe der Index zunächst seitwärts gependelt, sei dann aber wieder nach unten abgesackt. Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend würden oft im Bereich des 10er und 50er EMA auslaufen. Der Abprall nach unten am Vortag habe den kurzfristigen Abwärtstrend bestätigt. Der DAX könnte nun erneut Kurs auf die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals nehmen und das Verlaufstief bei 15.453 Punkten unterschreiten.