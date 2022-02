Ausblick: Der DAX sei im Januar erneut am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart nach unten abgeprallt. Aufgefangen worden sei der DAX dabei wie in den Vormonaten wieder am 10er EMA im Monatschart. Nun könnte es zu einem Kursrutsch unter den 10er EMA kommen.



Die Short-Szenarien: Der DAX halte die Abwärtsdynamik vom Vortag bei und nehme Kurs auf die steigende Unterstützungslinie im Tageschart. Breche der DAX hier nach unten durch und falle damit auch unter den 10er EMA im Monatschart, würde ein langfristiges Schwächesignal generiert werden. Dann wäre zunächst mit einem weiteren Kursrückgang bis zur Marke von 15.000 Punkten und zum Verlaufstief bei 14.952 Punkten zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich am 200er EMA fangen und wieder ansteigen. Gelinge dann ein Hochlauf über den 10er EMA, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zum 50er EMA zu rechnen. Erst über dem 50er EMA würde sich die Lage für den DAX wieder aufhellen und ein weiterer Hochlauf zum Widerstand bei 15.800 Punkten wahrscheinlich werden. (04.02.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist seit dem Verlaufstief bei 14.952 Punkten kräftig angestiegen und hat im Verlaufshoch mit 15.736 Punkten den 50er EMA erreicht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Donnerstag sei der DAX hier zunächst wie erwartet wieder nach unten abgeprallt und habe die Abwärtsdynamik am Vortag dann weiter fortgesetzt. Der DAX sei mit einer langen bearishen Tageskerze bei 15.368 Punkten aus dem Handel gegangen. Dazu nahezu am Tagestief, was auf weiter fallende Kurse hindeute. Aufgefangen worden sei der DAX vom 200er EMA, allerdings sei der Abwärtstrend klar intakt und mit einem Durchbruch unter den 200er EMA zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die steigende Unterstützungslinie im Bereich von 15.250 Punkten.