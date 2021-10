Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der UBS:Damit habe er exakt die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals erreicht. In der Folge habe der Wert wieder ansteigen und mit einer bullishen Tageskerze mit einem langen unterenSchatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gehen können. Zudem habe der DAX auch knapp den 200er-EMA zurückerobern können. Im Monatschart habe der Index den 10er-EMA erreicht, der bisher ebenfalls habe verteidigt werden können. Der Abwärtstrend sei weiterhin intakt, allerdings könnte der DAX nun vor einer neuen Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend stehen.Ausblick: Der Abwärtstrend sei im DAX weiterhin intakt, eine mögliche Aufwärtskorrektur könnte erneut den 10er-EMA bei 15.237 Punkten anlaufen. Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weitgehend über dem 200er-EMA halten und die bullishe Tageskerze vom Vortag bestätigen. In der Folge wäre mit einem Hochlauf bis zum 10er-EMA bei 15.237 Punkten zu rechnen. Der 10er-EMA diene oft als Anlaufzone einer Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend, bevor der DAX dann wieder die übergeordnete Trendrichtung aufnehme. Die Short-Szenarien: Der DAX könne sich nicht über dem 200er-EMA halten und rutsche erneut nach unten ab. Werde dabei auch das Verlaufstief bei 14.818 Punkten unterschritten, breche der Wert aus dem Trendkanal nach unten aus. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zur Marke von 14.500 Punkten zu rechnen. Solange der DAX dann unter dem 200er-EMA bleibe, wären weiter fallende Kurse zu erwarten. (07.10.2021/ac/a/m)