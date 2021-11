Ausblick: Der Aufwärtstrend sei weiterhin klar intakt und solange der 10er EMA im Tageschart nicht nachhaltig unterschritten werde, sei eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Allerdings befinde sich der DAX mit dem Fibonacci-Fächer auch vor einem massiven Widerstand.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weiterhin über dem 10er EMA im Tageschart halten und damit kurzfristige Stärke signalisieren. Ob diese Stärke für einen Durchbruch nach oben über den Fibonacci-Fächer reiche, bleibe abzuwarten. Gelinge der Durchbruch, wäre der Bereich um 16.500 Punkte die nächste Anlaufmarke.



Die Short-Szenarien: Der DAX schaffe keinen nachhaltigen Ausbruch nach oben und rutsche erneut nach unten ab. Dabei komme es zu einem nachhaltigen Kursrückgang unter den 10er EMA, womit ein kurzfristiges Schwächesignal generiert werden würde. Unter dem 10er EMA wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum 50er EMA zu rechnen. Bei 15.688 Punkten befinde sich zudem noch ein offenes Gap, was bei einer Abwärtsbewegung geschlossen werden könnte. (19.11.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Vortag bis 16.290 Punkte ansteigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ein Durchbruch über den Widerstand bei 16.300 Punkten sei aber weiterhin nicht gelungen. Es sei zu einem Abprall nach unten gekommen, wobei im Tagestief 16.193 Punkte erreicht worden seien. Per Handelsschluss habe der DAX bei 16.221 Punkten notiert. Vorbörslich zeige sich der Index am frühen Freitagmorgen wieder höher im Bereich von 16.280 Punkten. Im Fokus stehe weiterhin der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart. Könne der DAX hier nachhaltig nach oben durchbrechen, würde direkt ein neues langfristiges Stärkesignal entstehen. In den Vormonaten sei der DAX immer wieder am Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt gewesen.