Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zuletzt hatte sich beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits eine gewisse Kraftlosigkeit gezeigt, in dem die Tageskerzen eine immer kleinere Range aufwiesen, so die Analysten der Helaba.



Gestern habe sich der Abgabedruck nochmals verstärkt, was einerseits auf die deutlichen Kursgewinne des Euro und andererseits mit dem Unterschreiten wichtiger Chartmarken zu begründen gewesen sei. Darüber hinaus sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen, nachdem die Performance zum Jahresauftakt recht ordentlich ausgefallen sei. Meldungen, wonach seitens China überlegt werden solle, die US-Treasury-Käufe zu verringern oder gar auszusetzen, hätten ebenfalls dazu beigetragen. Vorstellbar sei zudem, dass sich die Marktteilnehmer im Vorfeld der allmählich an Fahrt aufnehmenden US-Quartalsberichtssaison zunächst bedeckt halten würden.



Nach einer extrem steilen Aufwärtsbewegung habe sich die Handelsrange des DAX am Montag und Dienstag bereits sichtbar eingeengt. Auf das zuletzt ausgebildete Doji sei gestern eine bearishe Tagescandle gefolgt, womit nahezu alle Zutaten für eine Wendeformation vorhanden seien. Was noch fehle, sei eine Bestätigung durch eine weitere Abwärtskerze. Interessant sei zudem, dass die markante Begrenzung des Price-Range-Channels (13.366) wieder unterschritten worden sei und gleichzeitig festzustellen sei, dass eine harmonische Bewegung abgeschlossen worden sei. Die 144er Regression (13.236) sei gestern bereits einem Test unterzogen worden, ein Rutsch unter diese würde weiteren Abwärtsspielraum bis zunächst 13.126 (55-Tagelinie) eröffnen. (11.01.2018/ac/a/m)