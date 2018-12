Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem Abverkauf an den internationalen Börsen im Verlauf der Woche kam es am Freitag zu einer kleinen Stabilisierung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), berichten die Analysten der Helaba.In den nächsten Tagen würden weniger fundamentale Datenveröffentlichungen als vielmehr die anhaltende politische Verunsicherung ein Thema sein. Morgen sei in Großbritannien die Parlamentsabstimmung zum "Brexit"-Deal geplant. Das Ergebnis sei völlig offen und werde daher mit Spannung erwartet. Das Potenzial für eine wieder zunehmende Risikoneigung werde auch durch die Lage in Frankreich und Italien begrenzt und darüber hinaus sei die politische Agenda von US-Präsident Trump noch immer ein Risikofaktor. Der Handelskonflikt mit China sei dabei zu nennen (heute entscheide ein kanadisches Gericht über den Auslieferungsantrag für Huawei's CFO), ebenso wie der geostrategische Konflikt mit Russland. Die heute anstehende sentix-Befragung werde angesichts dieser Gemengelage wohl nochmals nachgeben. Der DAX werde schwach in den Handel starten.Das übergeordnete technische Bild sei getrübt. Mit Blick auf den Wochenchart sei festzuhalten, dass die Verkaufssignale des DMI und des MACD intakt seien und von einem steigenden ADX begleitet würden, der auf die zunehmende Stärke des Abwärtstrends hinweise. Die Stochastic jedoch liege im überverkauften Bereich, dieses Signal sei angesichts des übergeordneten Abwärtstrends jedoch zu ignorieren. Das heute zu erwartende, neue Verlaufstief sei prozyklisch zu werten, zudem hätten MACD und DMI auf Tagesbasis neue Verkaufssignale geliefert. Entsprechend würden die Supports bei 10.490 und 10.284 Zählern in den Fokus rücken. Um das Bild wieder aufzuhellen, bedürfte es einer schnellen Zurückeroberung der Schwelle von 10.822 und 10.988 Punkten. (10.12.2018/ac/a/m)