Ausblick: Solange der DAX über dem 50er EMA im Tageschart notiere, sei eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weiter über dem 50er EMA halten und bei einem neuen Anstieg das Verlaufshoch bei 15.681 Punkten zurückerobern. Gelinge dann auch ein neuer Anstieg bis in den Trendkanal, wäre mit einem erneuten Hochlauf zum Widerstand im Bereich von 15.800 Punkten zu rechnen. Hier verlaufe auch der Fibonacci-Fächer im Monatschart, der dem DAX bisher einen weiteren Anstieg verwehre.



Die Short-Szenarien: Der DAX tauche wieder unter den 50er EMA im Tageschart ab und deute damit weitere Schwäche an. Die erste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung bei 15.300 Punkten. Gehe es weiter tiefer, könne das Verlaufstief bei 15.048 Punkten als nächste Anlaufmarke dienen. (27.07.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat seit dem Verlaufs- und Allzeithoch bei 15.810 Punkten eine Abwärtskorrektur durchgeführt und ist dabei aus dem steigenden Trendkanal im Tageschart sowie unter den 10er und 50er EMA gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Verlaufstief der Abwärtskorrektur seien 15.048 Punkte erreicht worden. In der Folge habe der DAX wieder hochgezogen und den 50er EMA zurückerobert. Damit sei ein Stärkesignal generiert worden. Die bearishe Tageskerze vom Donnerstag sei vom DAX ignoriert worden, es sei direkt weiter höher bis 15.681 Punkte zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals gekommen. Damit sei ein Pullback durchgeführt worden. Ein Retest der Ausbruchsstelle aus dem Trendkanal. In der Regel komme es dann zu einem Abprall nach unten und einer neuen Abwärtsbewegung. Aktuell könne sich der DAX allerdings weiterhin über dem 50er EMA halten. Die Bullen würden also weiter Stärke zeigen.