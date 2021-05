Ausblick: Solange der DAX weitgehend unter seinem 10er EMA bleibe, sei direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne nicht nachhaltig über den 10er EMA ansteigen und rutsche wieder nach unten ab. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Kursrückgang bis zum 50er EMA bei aktuell 14.916 Punkten zu rechnen. Gehe es weiter tiefer, wäre ein Rücklauf zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals zu erwarten. Gelinge den Bären ein Durchbruch aus dem Trendkanal nach unten, wäre mittelfristig ein Rücklauf bis zum 200er EMA bei aktuell 13.836 Punkten möglich.



Die Long-Szenarien: Der DAX habe die Abwärtskorrektur mit dem Vortagestief am 50er EMA beendet und könne auch nachhaltig über den 10er EMA ansteigen. In der Folge wäre mit einer Schließung des noch offenen Gaps bei 15.347 Punkten zu rechnen. Darüber sollte dann das Verlaufshoch bei 15.419 Punkten überschritten werden. In der Folge könnte der DAX erneut Kurs auf die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals nehmen. (14.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Abprall an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 15.501 Punkten vom 19. April in einer Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Aufwärtskorrekturen seien dabei leicht über dem 10er EMA ausgelaufen. Zuvor mit dem Verlaufshoch bei 15.419 Punkten. Der Abwärtstrend sei dabei mit einer Reihe von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs weiterhin klar intakt. Die vorherige Abwärtsbewegung mit dem Verlaufstief vom Vortag bei 14.816 Punkten sei im Bereich des 50er EMA gestoppt worden. In der Folge sei es dann zu einer Gegenbewegung der Bullen bis zum 10er EMA bei aktuell 15.206 Punkten gekommen. Gelinge den Bullen hier ein Durchbruch nach oben?