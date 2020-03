Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Bonn (www.aktiencheck.de) - Gestern startete die Deutsche Börse den DAX 50 ESG, so die Analysten von Postbank Research.



Die 50 Indexwerte würden alle dem HDAX angehören, der Aktien aus DAX, MDAX und TecDAX beinhalte. Bei der Titelauswahl würden neben Marktkapitalisierung und Börsenumsatz Kriterien wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zählen. Basis für die Titelauswahl sei die Bewertung nach den ESG-Kriterien von Sustainalytics, einem der führenden Anbieter von ESG-Research. Die Indexzusammenstellung werde alle drei Monate überprüft.



Sieben DAX-Titel hätten den Sprung in den DAX 50 ESG zum Startzeitpunkt nicht geschafft. Nach Ansicht der Analysten sei die Aufnahme in den Index ein Ritterschlag, da das Interesse der Investoren an den Aktien dieser Unternehmen steigen sollte. Für die nicht aufgenommenen Firmen sei es ein Weckruf, dass das Management die Unternehmenspolitik in den Zeiten nachhaltigen Denkens und Handelns ändern sollte. Für die internationalen Leitindices in Europa und den USA sei es gestern nicht so gut gelaufen. Sie hätten schwächer geschlossen. Die Berg- und Talfahrt dauere an.

(06.03.2020/ac/a/m)

